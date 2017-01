Con mal de amores

Micaela Tinelli le habría roto el corazón a Chano, luego de que ella iniciara un noviazgo con su ex manager.

Las drogas no serían el único problema en la vida de Chano Charpentier, ya que también estaría sufriendo mal de amores por Micaela Tinelli. Aunque ellos se encargaron de mostrar que sólo los unía una amistad -durante su internación la hija de Marcelo se encargó de acompañarlo a diario-, existió un affaire que no prosperó y al que ella misma decidió ponerle fin.

Pese a que su romance no llegó a buen puerto, ambos decidieron continuar con su amistad, lo que impulsaba al cantante a querer luchar contra su adicción.

Sin embargo, la joven empresaria dejó de prestarle atención cuando comenzó a mirar con otros ojos al ex representante de su amigo, Guido Iannaccio. Con el correr de los días lo de ellos se convirtió en amor, y oficializaron su relación a principios de noviembre del año pasado, algo que no le cayó bien al ex líder de Tan Biónica.

Una persona muy cercana al vocalista le confió al portal Pronto que él está “muy dolido” porque se sintió traicionado por alguien a quien consideraba un “hermano”. “¿Cómo va a salir con una mina que quise tanto?”, sería el interrogante que Chano se hace desde que se hizo publico su noviazgo. Este sería el gran motivo por el cual la relación con su ex manager se desgastó, tal como lo contó hace unas semanas en una entrevista: “Tal vez él (por Guido) está un poco más enojado conmigo, yo soy una persona muy pasional, amo a mis amigos, amo a la persona con la que estoy”, describió de manera muy misteriosa el cantante.

Tan mal se sentía, que buscó consuelo en Marcelo Tinelli, quien sólo le pudo decir: “Esas cosas pasan. Son jóvenes y tienen toda la vida por delante”.

Más que amigos: Los jóvenes habrían tenido un “affaire” que no prosperó y que Mica decidió terminar.