Con más del 76% de los votos, Agustín es el octavo eliminado de Gran Hermano

Con picos de más de 21 puntos para los primeros minutos del reality en la pantalla de Telefe, el conductor del ciclo le consultó a los nominados las sensaciones de cara a la eliminación. "No dormí siesta de los nervios y tengo muchas ganas de quedarme. Me cuesta mucho porque tengo tres hijas que son chiquitas, pero lo hago por ellas y por mí. Ellas son mi motor y me dan todas las fuerzas", reflexionó Romina en diálogo con Santiago.

Por otro lado, Agustín, uno de los candidatos a irse este domingo, según las redes sociales, se mostró confiado y tranquilo. "Que la gente me apoye y me acompañe hasta la final", dijo seguro de continuar el joven. Tanto Marcos como Nacho se mostraron ansiosos por la decisión del público y Julieta, primera vez nominada, aseguró que "no me arrepiento de nada". "El afuera me intriga , pero siento que aún no llegó mi hora", aseguró Disney.

Placa de nominados.jpg

Minutos después del diálogo con los nominados, el conductor le comunicó a los participantes que Marcos fue el menos votado por la gente y continúa en la casa de Gran Hermano. El salteño tuvo apenas 1.08 por ciento de los votos.

Antes de las 23, Santiago anunció que Julieta sigue en el reality. La joven saltó de la emoción y se mostró feliz por la decisión del público que le dio la posibilidad de continuar una semana más en la casa más famosa del país. Disney, como la llaman en la casa, obtuvo un 5.78 por ciento de los votos negativos del "supremo".

Con más de 22 puntos de rating, Del Moro comunicó a los nominados que Romina sigue en competencia. "Te dije que la tercera era la vencida", le dijo Alfa quien mostró su apoyo a la exdiputada. La morocha que se mostró angustiada por extrañar a sus hijas obtuvo el 6.42 por ciento de los votos en contra.