Con qué famosa está casado Oscar Martínez y hace cuántos años

Por aquel entonces la escritora "no tenía la pareja que quería. Hacía dos años que me había separado y estaba sola. Recé, me fui a dormir y esa noche soñé que estaba con Oscar y mi hija (Malena, de un matrimonio anterior) en una playa de Río de Janeiro. Estábamos muy felices. Esa mañana me levanté contenta. Yo a él ya lo conocía", reveló.

Oscar Martínez y Marina Borensztein.jpg Oscar Martínez y Marina Borensztein se casaron en el 2011, después de 5 años de noviazgo.

Con la señal de su padre sobre quién era el hombre ideal para ella, Marina tomó la decisión de ir en busca de Oscar. Tenía una estrategia. Y la utilizó. "En ese entonces, yo vivía frente al Rosedal y salí a la calle decidida a encontrármelo. Caminé, di un par de vueltas y no lo encontré", recordó la motivadora en vida saludable.

Pero no se rindió. Sabía que Tato la guiaría hacia el amor. "Algo me llevó hasta un árbol que plantaron en 1996 en honor a mi papá en la avenida Figueroa Alcorta. Era la primera vez que caminaba hacia el árbol mientras me repetía: 'Papá, me quiero encontrar con Oscar Martínez', contó con emoción.

Cuando llegó al árbol, Marina le agradeció a su padre por todo y siguió caminando hacia la calle La Pampa. "Me di vuelta y, a 150 metros, aparece Oscar caminando. Yo casi le digo 'casate conmigo mañana'. No se dio cuenta de lo que a mí me estaba pasando porque apelé a mi mejor actriz. Nunca fue una casualidad", relató Borensztein.

En lugar de hacerle una intempestiva propuesta de matrimonio, la actriz lo invitó a ver el árbol en honor a su padre. Caminaron juntos, charlaron, y cuando se estaban despidiendo sin que Marina diera un solo atisbo de querer casarse con él, se despidieron. Pero parece que Tato, o el amor, movieron las fichas y Oscar Martínez dio el siguiente paso.

Cuando Marina se estaba yendo "me llamó, tipo película me di vuelta y me tiró el teléfono". Desde ese momento se volvieron inseparables. El romance no tardó en hacerse público. Y llegó envuelto en un gran escándalo.

Oscar Martínez y Marina Borensztein.jpg Un romántico momento del casamiento de la pareja de actores.

Resulta que la pareja de Marina, antes de estar sola y rezarle a su padre para que le arrime un amor, era Alejandro Awada. El actor, que es hermano de la ex primera dama Juliana Awada, era también amigo de Oscar Martínez y trabajaban juntos en la obra Días Contados. Por lo que la prensa empezó rápidamente a hablar de una icardeada muchos antes antes de que se acuñara ese término.

Sin embargo, entre los tres estaba todo más que claro. "Muy al contrario de lo que han dicho, yo no había tenido nada con Oscar (mientras era pareja de Awada). Todo era absolutamente mentira y nunca me dediqué a desmentirlo. Que digan lo que quieran. Siempre inventan", sentenció con seguridad Borensztein.

Cinco años más tarde del encuentro en el Rosedal, Marina y Oscar se casaron. La fiesta de la boda se llevó a cabo en agosto de 2011 en el hotel Algodón Mansión. La actriz fue su propia wedding planner y en ese entonces le aseguró al diario La Nación que era "maravilloso casarse con esa tranquilidad a los 44 años". Desde entonces, forman una de las parejas más solidas del ambiente y hace varios años residen juntos en España.