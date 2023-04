Con qué foto Ámbar, la hija de Juanita Viale, rompió el "algoritmo" de Instagram

Hace poco, la bisnieta de Mirtha Legrand salió de paseo con un look que no pasó para nada desapercibido: un buzo verde oversize, ideal para estar cómoda todo el día. Pero lo interesante es que a este outfit le sumó la prenda estrella: medias con crocks de plataforma. Un look casual, de entre casa, pero no por eso menos canchero.