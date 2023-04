Con quién se casó Jimena Monteverde: su historia de amor

"Llevamos 30 años juntos y me bancó en muchas porque terminé de estudiar cuando ya estábamos casados y fui mamá, entonces él me llevaba al bebé para que le dé de mamar", recordó la cocinera. Durante el tiempo que duró su formación en las cocinas de los mejores hoteles de Buenos Aires y cuando tuvo sus propios restaurantes "Mariano siempre fue un apoyo", declaró Jimena.

Jimena Monteverde y su marido Mariano.jpg Jimena Monteverde lleva 30 años de amor junto a su marido Mariano.

La diferencia de edad con Mariano no fue un problema para sus padres: "Mi familia lo aceptó enseguida. La que tuvo algunas dudas fui yo cuando me dijo que era separado y mis viejos, que son re modernos, me dijeron que no lo catapultara por eso".

Pero Jimena supo escuchar el consejo de sus padres. "Le di una oportunidad y acá estamos. Se ve que mucho no me importó el “qué dirán” -expresó la chef-. Mariano es muy divertido, y eso te salva de muchas cosas". El amor fue tan fuerte, que luego de la boda Jimena dejó de usar su apellido natal, Olleac, y adoptó el de su Marido.

Mariano Monteverde está lejos del mundo de la cocina. Fue polista, réferi oficial de la Asociación Argentina de Polo y manager de equipos. "Ahora es manager de dos clubes de polo", dijo Jimena, orgullosa de su marido. En la casa de los Monteverde la cocina también está a cargo de Jimena. "En casa también cocino yo, y hago hasta el asado, aunque mi marido prende el fuego, me trae un vinito y me pregunta si falta mucho".

La cocinera le transmitió sus conocimientos a sus hijos "pero me piden el asadito a mí". Aunque eso sucede cada vez menos porque ya abandonaron el hogar familiar. "No sufrimos mucho el síndrome del nido vacío del que todos hablan. Nuestros hijos son muy presentes y mi hija, por ejemplo, viene a casa tres veces por semana y hacemos gimnasia juntas", confesó Monteverde.

Y reveló que volver a estar solos fue beneficioso para el matrimonio: "Con Mariano tenemos más momentos juntos, salimos a comer, o a la noche vemos una peli. Nos llevamos muy bien los dos", expresó la cocinera con su habitual espíritu positivo.