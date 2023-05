Con tarjetas robadas estafó en $500 mil a un almacén

La estafa salió a la luz a mediados de abril cuando uno de los comerciantes notó que no se le habían acreditado los movimientos del posnet en su cuenta bancaria. Ante esta situación decidió acudir a la sucursal del banco y allí les comunicaron que "la cuenta fue bloqueada por supuesto fraude”. Es que, según les explicaron en la entidad, se habían detectado varios movimientos con una tarjeta robada de forma manual.

Una vez que recordaron a esta mujer, los comerciantes se acercaron al Departamento de Delitos Económicos para radicar la denuncia policial por estafa y también para poder pedirle al banco que les desbloquee la cuenta, ya que es la que utilizan para las transacciones en el local.

"Nos acordamos de que solo una clienta realiza pagos de forma manual, utilizando el posnet del comercio, anotando el monto y número de su tarjeta, aunque desconozco si es de débito o crédito", detallaron en la denuncia. Asimismo, brindó el nombre con el cual la identificaban, el tiempo que concurría al mercado y que "era una clienta relativamente de confianza".

Pero también detallaron que realizaba compras por montos de 40 a 60 mil pesos y a la fecha "no habían tenido inconvenientes". La mujer compraba desde pañales, artículos de almacén, carne, fiambre hasta chips de telefonía celular. "Gastaba una gran cantidad de dinero cada vez que ingresaba al negocio y de acuerdo a averiguaciones en redes sociales, se llama Romina", indicaron, con lo cual el nombre con el que se identifica en el comercio era falso.

También explicaron que en el tiempo que llevaba comprando en el almacén la vieron en dos vehículos distintos y que tendría tres hijos pequeños y que su pareja trabajaba en el campo, tal como la propia clienta les había manifestado.

Por otra parte, luego de que todo saliera a la luz, los comerciantes también se enteraron de que la misma mujer había hecho de las suyas en otros negocios neuquinos y que incluso algunos decidieron escracharla a través de las redes sociales. Ahora todo es materia de investigación policial, pero por el momento, la mujer sigue caminando libre por las calles.

"Quiero hacer justicia. Esta persona sigue suelta haciendo daño y no me gustaría que los demás pasen por lo que mismo que yo pasé", expresó Patricia respecto al perjuicio que sufrieron con su familia en el almacén del barrio Santa Genoveva, el cual estiman en más de 500.000 pesos argentinos. "No queremos que siga estafando, que pase tarjetas afanadas. Quiero difundir lo que pasó para que estemos todos atentos".