Con un acto multitudinario, el MPN lanzó su campaña rumbo al 16 de abril

"Estamos muy contentos, la gente se movilizado para defender a Neuquén. Una movilización con respeto y alegría. No se mancha la pelota, y no se cambia la camiseta, no son tiempos de comprar espejitos de colores", dijo el gobernador Omar Gutiérrez a LU5 minutos antes de subir al escenario del acto.

Acto del MPN en AFUVEN (6).JPG

“Hoy empieza una nueva etapa, de la mano de Marcos y Mariano en Neuquén, porque ellos van a ser los que defiendan lo nuestro: Una provincia con recursos naturales, que valora la familia con lealtad y nobleza, respetando la historia y construyendo el futuro”, enfatizó Gutiérrez en el inicio del acto emepenista.

"Hoy empieza la carrera"

El ex gobernador Jorge Sapag, presidente de la convención del MPN, abrió el tiempo de los discursos. "Estamos acá todos reunidos, con absoluta libertad de participación, donde no hay aprietes, vinimos con el corazón y la militancia", recalcó.

"El 16 de abril vamos por el triunfo número 14 de nuestro partido, con esta vigencia más que nunca", agregó. "La pertenencia a un partido con historia, nos lleva a defendernos del centralismo porteño. Estamos apoyando a nuestros candidatos", puntualizó.

Acto del MPN en AFUVEN (4).JPG

"No es lo mismo estar, que no estar. No es lo mismo ser que no ser, acá está el MPN, no está en otro lado. Estamos más unidos que nunca", enfatizó. "Estamos muy bien perfilados. Nunca en 20 años tuvimos este respaldo en la ciudad de Neuquén, tenemos la preferencia de la ciudadanía. Depende de nuestro trabajo a partir de hoy, hoy empieza la carrera al 16 de abril", sostuvo Sapag.

"Borombonbon, el que no salta es un traidor", fue la canción que se escuchó en varios pasajes del acto emepenista.

Acto del MPN en AFUVEN (3).JPG

A su turno, la candidata a vicegobernadora, Ana Pechén, envío un mensaje a la multitud ya que "por razones familiares" no pudo estar en el acto. "Los estoy acompañando a la distancia, y dedicarles estas palabras a nuestras valientes mujeres que nunca descansan y luchan a diario por su espacio en la politca".

"Primero Neuquén"

Con una camiseta azul con el número 1 y la palabra Neuquén, Mariano Gaido, que busca la reelección en Neuquén capital, agradeció a los que copaban el predio, entre ellos los representantes del Sindicato de Petroleros y de la Uocra.

"Hace tres años comenzamos a gobernar la ciudad, sin grietas, en conjunto. Llevamos adelante la transformación de la ciudad", indicó el jefe comunal. Hizo referencia a obras como el Paseo Costero o la iniciativa del Boleto Estudiantil Gratuito.

Acto del MPN en AFUVEN (7).JPG

"Nos comprometimos en estar en cada rincón de la ciudad", sostuvo para luego hablar sobre el plan de llevar el gas natural a los barrios. "Neuquén es la ciudad y la provincia que más crece en todo el país, es fruto de cada trabajador y trabajadora. Quieren venir de Buenos Aires a decirnos que tenemos que hacer, más que nunca tenemos que estar unidos", insistió Gaido.

"Convoquemos a todos, más que siempre, a votar primero Neuquén", enfatizó el intendente que busca la reelección.

La primera candidata a diputada provincial, Daniela Rucci, sostuvo que "siempre me sentí representada con todos ustedes". Agregó que "darle la bienvenida a los nuevos afiliados. La militancia es la que devolvió la mística al partido. Había algunas manzanas podridas, pero hoy estamos limpios, está el MPN puro".

Acto del MPN en AFUVEN (11).JPG

“Que haya existido esta posibilidad para mí, una mujer del interior, es una muestra del federalismo de nuestro partido”, puntualizó Rucci.

Día histórico

Finalmente, el candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, dijo que "hoy es un día muy importante, en la que vamos a seguir escribiendo la historia del partido, un reconocimiento muy grande a toda la militancia de nuestro partido. Agradecer por el trabajo incansable de estos días, puerta a puerta, calle a calle. Escuchando, construyendo una plataforma en cada una de las 57 localidades de nuestra provincia".

Acto del MPN en AFUVEN (12).JPG

"Venimos a darle continuidad a lo que se ha hecho, venimos a reforzar todo lo hecho y hacer lo que falta", puntualizó. "A lo largo de la historia hemos llevado la bandera de la justicia social en Neuquén, inaugurando una escuela por mes en nuestra provincia", dijo.

Koopmann hizo un repaso de las principales propuestas del plan de gobierno 2023-2027, que están enfocados en seis ejes: vivienda, educación, empleo, seguridad, políticas sociales y obras de infraestructura. Además criticó el centralismo porteño "que se queda con el 85 por ciento de los subsidios", para luego destacar la iniciativa del Boleto Educativo.

acto mpn afuven

"Que todos nuestros chicos tengan las mismas oportunidades", indicó para referirse a proyectos de becas estudiantiles para que "podamos con la educación reforzar nuestro sistema de salud, por ejemplo. Eso es justicia social, lo que nos enseñaron los pioneros".

Koopmann también ratificó el plan para llevar gas al 100% de las familias neuquinas, mediante la ampliación de los gasoductos troncales, la puesta en marcha de gasoductos virtuales y la construcción de las conexiones domiciliarias.

Acto del MPN en AFUVEN (10).JPG

“Estos gasoductos los deberían haber construido los distintos gobiernos nacionales. Pero a ellos lo único que les interesa son los gasoductos para llevarse el gas de Vaca Muerta al puerto de Buenos Aires, no los que le llevan este servicio tan esencial a los hogares de las familias neuquinas”, dijo el candidato.

"En los próximos 43 días cada uno tiene una responsabilidad importante, militar por la independencia, por la autonomía, cada uno tiene para aportar un granito de arena, formar una montaña, y ahí van a flamear las banderas del Movimiento", enfatizó el candidato a gobernador.