Concurso judicial en Neuquén: cuántas impugnaciones se presentaron

Yendo al número de impugnaciones, adelantó que son 800 y reiteró: "Se responde una por una". La auditoría que se lleva a cabo arrojará un resultado final la semana próxima. "Entre miércoles y viernes podremos estar en condiciones de informar el número definitivo de aprobados" , dijo.

ON - Poder Judicial (10).jpg Omar Novoa

Como la auditoría no terminó, no quiso arriesgar un número aproximado. No obstante ello, sostuvo que la cantidad de aprobados "será mayor" al número provisorio que se dio a conocer cercano a los 1300. "Hay algunas reclamaciones que se resolvieron positivamente", advirtió.

Alrededor de 10 mil personas rindieron el examen de conocimientos generales, el primer filtro para ingresar a trabajar al Poder Judicial como empleados administrativos. De ese total, unos 8.700 desaprobaron y cerca del 10% presentó una reclamación. En tanto, los aprobados provisorios fueron 1286.

En la revisión, Flores contó que se detectaron algunas anomalías vinculadas a la configuración de la plataforma donde los postulantes rindieron. Sin embargo, ninguna de ellas implicó que una persona que aprobó con 8 o más, tras la revisión desaprobara el examen. En cualquier caso, las personas pueden acceder al portal del ingresante y consultar en la sección Progreso cuál es su calificación final.

Cuál fue el contenido de las impugnaciones

"Mucha gente se quejó porque el sistema falló, aunque no necesariamente fue una falla del sistema", indicó Flores. Por caso, mencionó la situación de un usuario que abrió la plataforma Moodle en distintos dispositivos (un celular y una computadora o dos PC). Esa circunstancia hizo que saltara de una pregunta a la otra.

En otros caso, hubo gente que impugnó su examen porque se le cayó Internet, aunque esa anomalía no fue parte de un corte programado o genérico, como si ocurrió en algunas localidades del interior, donde las personas rindieron el mismo día, pero en otro horario; o al día siguiente.

Las quejas vinculadas a supuestas preguntas que no estaban en el material fueron desestimadas, por cuanto éstas se pudieron acreditar contrastando el material por módulo y página. "Las respuestas estaban todas en el material", aseveró a su vez Flores.

Lo que se viene

La semana próxima habrá novedades también sobre el examen de comprensión de textos e inferencia lógica. En principio, se indicó que será virtual pero es muy probable que se rinda en otra plataforma con cámara. Puede llegar a ser Zoom, con la finalidad de observar a las personas que rindan esta instancia evaluadora.

"Los que aprobaron, que no se desesperen. La semana próxima estará la información de cómo se sigue con todas las consideraciones posibles", aseguró Flores.

Si bien no ofreció más detalles, aseguró que no será un examen que se informe de un día para otro, muchos menos si hay material para estudiar. "Nos interesa tener la mayor cantidad de personas lo más preparadas posibles porque estamos con una necesidad de recurso humano. En este sentido, que las etapas nos lleven más tiempo de la cuenta no nos cierra, pero tampoco queremos decir a todos que sí o que no, sin razón. Estos 800 reclamos se analizan uno por uno", cerró.

Por lo demás, es improbable que en medio del proceso haya un cambio de reglas para bajar el piso o introducir otros cambios.

Para más información, los postulantes que están en carrera pueden consultar en este link que lleva a las bases y condiciones.

Pasos concurso judicial 01.jpeg

La idea es que el concurso pase por los 10 pasos antes de cerrar el primer semestre. Las primeras vacantes a cubrir serían unas 50 para los fueros penal, laboral y familia. También se necesitan empleados en las Oficinas de Violencia Familiar.

Los aprobados provisorios por circunscripción

Desde prensa del Poder Judicial se informó que del total provisorio de aprobados (1286) estos son los totales parciales por circunscripción: