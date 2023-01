Condenado a perpetua por femicidio asegura que es inocente

En diálogo con LM Neuquén , Salinas, condenado por femicida, aseguró: “No tengo nada que ver, soy inocente. Nunca estuve prófugo. No tengo ningún antecedente policial, de nada, de ninguna índole. Es una pesadilla la que me está haciendo pasar la Justicia de nuevo”.

En el 2010 Salinas fue a juicio por el homicidio de Lucrecia, pero por el beneficio de la duda fue absuelto. Había estado detenido más de 2 años. Tras la apelación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó el fallo y ordenó un nuevo juicio, que se realizó recién en 2022. Ahora sí, lo condenaron a prisión perpetua. Pero el fallo no está firme porque aún no se cumplieron las instancias recursivas, por lo que el condenado sigue detenido con prisión preventiva en una comisaria de Cutral Co.

caso lucrecia

De acuerdo a la teoría del caso presentada por la Fiscalía y probada en el segundo juicio, el femicidio de Lucrecia ocurrió entre las últimas horas del 27 de junio y mediodía del 16 de julio del 2008, cuando se encontró su cuerpo sin vida a la vera de la ruta 237, a 15 kilómetros de Villa El Chocón. Para la fiscalía, Salinas, en una acción “planificada y con fines aparentes de insinuar deseos de restablecer la relación” que había finalizado hace un año, interceptó a la víctima a la salida de su lugar de trabajo, y la condujo a su domicilio. Allí, luego de infringirle un golpe en el rostro que le produjo un estado de inconsciencia, y aprovechándose de esa indefensión, le realizó múltiples heridas con arma blanca que le produjeron la muerte. Tras ello, el imputado trasladó el cuerpo al lugar donde fue hallado por un criancero del lugar.

Pero desde la defensa niegan esta versión de los hechos y apuntan contra una organización dedicada a la prostitución en la ciudad de Neuquén capital, a la cual habría estado vinculada la víctima.

Braulio Zelarrayán, el abogado de Salinas, dijo que “Lucrecia ejercía la prostitución en tres prostíbulos de Neuquén capital” y que toda su familia y algunas amistades, testigos durante el juicio, también estaban “vinculados a esa organización”, por lo que sus testimonios estaban “condicionados”.

El defensor sostuvo que el juicio “fue muy irregular, con pruebas contaminadas, mal producidas. Mi cliente viene sufriendo una terrible persecución tanto policial como judicial”. Y en ese sentido, manifestó que “hay una voluntad política del poder judicial de Neuquén de condenarlo a Salinas. ¿Pero qué pasaría si Salinas es inocente? Dejaron a dos hijos huérfanos, sin madre, porque la asesinaron, y sin padre, porque lo metieron preso”.

Zelarrayán dijo que Salinas fue el primer sospechoso por la versión de los familiares de la víctima; quienes según él “tenían vinculación con la organización dedicada a la prostitución. La tía limpiaba en los prostíbulos, y otra hermana también tiene vinculación”. Por eso sostiene que no solo les reta validez a esos testimonios, sino que apunta directamente contra las personas que manejaban los prostíbulos como los verdaderos responsables del homicidio.

Además, tanto Salinas como su abogado, aseguran que hubo varias pruebas plantadas e incoherencias entre las actas y las declaraciones, algunas de las cuales incluso habrían cambiado entre el primero y el segundo juicio. Por eso, confían en que lograrán revertir el fallo más adelante.

“Vamos a la corte de la Provincia porque tenemos que cumplir con ese camino, pero no albergamos ni la más mínima esperanza en la Corte de Neuquén; solo queremos terminar la etapa recursiva, sabemos el resultado de antemano. Las expectativas nuestras están puestas en la Corte Suprema de la Nación, donde vamos a llevar toda la prueba para que sea revisado el caso en su integridad y con seguridad vamos a revertir este fallo”, aseguró Zelarrayán.

¿Estuvo prófugo?

Para la Justicia neuquina, Salinas estuvo prófugo. Su abogado admite que el condenado se fue a vivir a Tucumán y no informó sobre ese cambio de domicilio. “Eso fue por ignorancia, de una persona que no tiene ni el primario terminado. Nunca estuvo escondido, todos estos años tuvo una vida pública, con trabajo, viviendo frente a un destacamento policial”, señaló.

Salinas, por su parte, contó a LM Neuquén: “Me dieron la libertad sin trabajo, sin tener dónde estar. Fui a buscar a mis hijos y la custodia ya la tenían los abuelos. No tenía ni un techo dónde dormir esa primera noche, ni plata para un abogado”.

Ante esa situación, el condenado a perpetua por el femicidio de Lucrecia dijo que viajó a Tucumán, donde rehizo su vida, hasta que se puso en contacto con una hija. “Ahí se reabrió la causa, lo detuvieron y dijeron que había estado todos estos años prófugo, pero eso no fue así; es una cuestión técnica, que una persona ignorante, sin asesoramiento no informó sobre el cambio de domicilio. Pero Salinas no es el Chapo Guzmán, no tiene una organización detrás para mantenerse prófugo más de 10 años”, señaló el abogado Zelarrayán.

miguel salinas y pareja monica.jpg Miguel Salinas rehizo su vida en Tucumán y estaba en pareja cuando fue detenido.

En este sentido, el propio Salinas confió: “No estuve prófugo. Siempre fui chofer de camiones, tengo carnet de sanidad, carnet de manejo, el DNI, todo con la misma dirección. En Tucumán sino sacas certificado de buena conducta no te dan el carnet de manejo. Me presenté a votar, tengo todos los votos”. Sumado a ello, resaltó que como trabajaba en el rubro de transporte alimenticio pasaba "por controles policiales todos los días. Frente a mi domicilio había un destacamento policial. Siempre estuve integrado a la sociedad, nunca escondí nada”.

Por otro lado, el condenado detalló, que en el juicio "no se habló de todo lo que estaba en el expediente, como el diario íntimo de Lucrecia, ó que dónde se encontró el cuerpo de ella había cuatro marcas de calzado. Un pie grande, uno de una mujer y de otras dos personas. De todo eso no salió nada a la luz”. Por último agregó: “Mi teléfono no apareció en el juicio. Mi celular, las conversaciones que tuve con ella. Estuve en un lugar, ella en la otra punta, los teléfonos demuestran que estábamos en distintos lugares, eso tampoco coincide”.