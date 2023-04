Condenaron a una niñera por exhibiciones obscenas

Una mujer que cuidaba una criatura de poco más de dos años fue condenada a seis meses de prisión en suspenso tras admitir en un juicio abreviado que se desnudó delante de ella y le mostró sus genitales. No va presa, aunque tendrá que cumplir pautas de conducta.

TJ, que carecía hasta el momento de antecedentes penales, fue imputada inicialmente por abuso sexual, pero en la investigación no le pudieron comprobar ese delito, pero si el de “exhibiciones obscenas”. Según la acusación presentada por la fiscal Eugenia Vallejos y la Adjunta Vanina Bravo, la niñera “le bajó el pantalón a la niña y se bajó su propio pantalón”, obligándola de ese modo a “observar sus partes íntimas en contra de su voluntad”.

Todo ocurrió mientras su madre no estaba en la vivienda, dado que se encontraba trabajando.

La defensora de Menores subrogante, Lilian Rodríguez, adhirió a la presentación fiscal, mientras que tampoco hubo objeciones respecto del hecho y calificación por parte del abogado Defensor, Michel Rischmann.

En tanto que la denunciante también comunicó que aceptaba la resolución.

Como consecuencia, en una audiencia realizada días atrás las partes anunciaron que habían consensuado abreviar el juicio, por lo que la niñera admitió su culpabilidad y aceptó el castigo planteado.

Ante el acuerdo alcanzado y la confesión de la imputada “sin ningún tipo de coacción ni condicionamiento”, la jueza María Florencia Caruso dictó el fallo tal lo convenido.

La magistrada destacó que habían reunido suficientes elementos probatorios que corroboraban la acusación.

En lo puntual, ponderó la declaración de la niña brindada en cámara Gesell y las pericias psicológicas que determinaron que la chiquita “puede diferenciar entre verdad y mentira, es coherente y sincera”.

Son vecinas y no han tenido problemas

TRJ aceptó en la pena el cumplimiento de pautas de conducta por dos años. Debe mantener domicilio; presentarse cada dos meses en el Instituto de Presos y Liberados; no consumir bebidas alcohólicas y drogas en exceso en la vía pública y no cometer delitos. También le habían impuesto la prohibición de contacto físico ni de acercamiento, pero la misma madre lo desestimó, porque son vecinas lindantes y dijo que se han cruzado muchas veces y "nunca tuvo ningún problema con la imputada, no le ha mencionado nada en referencia a la causa, tampoco le ha proferido amenazas ni nada".

Por esto solo pidió que no intentara contactarla, ni a ella ni su hija por teléfono o redes sociales.

En su lugar no puede mantener contacto telefónico o por redes sociales con la menor y su madre. Si no cumple iría tras las rejas.