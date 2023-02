¿Conducía alcoholizado el chofer de Cliba que chocó y mató al policía?

La novedad complica la situación del conductor quien si bien no se encuentra detenido ya fue notificado de la causa judicial por homicidio culposo y será acusado en una audiencia de formulación de cargos.

Mientras tanto, el fiscal del caso -Andrés Azar- solicitó una batería de medidas de prueba para establecer cómo fue el accidente ya que no está claro. Entre otras cosas, pidió una pericia accidentológica y los registros de las cámaras de seguridad. También se buscan testigos que aporten a la causa. "No se sabe la mecánica", indicaron fuentes judiciales.

accidente fatal policia cliba Sebastián Fariña Petersen

En principio, todo indica que el conductor involucrado -oriundo de Neuquén- iba solo en el camión de Cliba cuando en la esquina de las calles Río Gallegos y Rafael Vázquez chocó y mató al joven policía, quien transitaba a bordo de una moto e iba a cubrir un servicio adicional.

La víctima era un cabo primero de 31 años que prestaba servicio en el Departamento de Seguridad Metropolitana. Muy querido y conocido en San Martín de los Andes, donde tiene su familia. Su muerte causó mucho dolor y una pérdida irreparable para todos ellos. Camaradas y amigos también se volcaron a las redes para despedirse de él y expresar sus condolencias.

Policía fallecido 05.PNG

Cabe recordar que el fatal accidente tuvo lugar el viernes por la mañana, alrededor de las 8, en circunstancias que por estas horas la Fiscalía intenta determinar a la luz de toda la prueba proporcionada por la Policía y otras medidas que arrojarán resultados.

El dolor de amigos y familiares pobló las redes de mensajes: "No lo puedo creer Fabito querido, un abrazo enorme al cielo hermano", dijo Nahuel Vera, un amigo de sus pagos.

"Tipo humilde sin maldad y muy dedicado a su trabajo. Gracias por esos momentos en el que los nerviosos de las tareas que realizábamos nos llevaban a tirarnos algún chiste y reírnos, pasarnos algún dato de siniestros por mensajes o simplemente charlar de la vida cuando nos encontrábamos", manifestó.

Una prima de la víctima también expresó su conmoción y le dedicó sentidas palabras: "Te juro que en mi vida me imaginé que nos iba a pasar algo así. Me partiste el alma... mi hijo (tu ahijado) y yo siempre te vamos a tener en nuestros corazones. Me mataste... primo, hermano, compañero, compadre... algunas veces felices y otras muy tristes, pero siempre de pie laburando, siempre peleándola y remándola cómo siempre. Que en paz descanses, negro. Volá muy alto que te lo mereces", dijo Mai Colipi.

Policía fallecido 02.PNG