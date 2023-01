Conductor borracho volcó y lo fue a buscar otro que estaba peor

“Al llegar al lugar se encontraron al vehículo volcado y un masculino parado a la espera de que alguien lo entreviste. Este estaba aparentemente bien y manifestó que iba en el Peugeot 208 de color blanco que, por motivos que no entendía, se le fue hacia un poste de alumbrado público y eso provocó el vuelco”, precisó el comisario Pedro Hucha en declaraciones con Telefe Neuquén.

Ante estas circunstancias, el personal policial procedió a realizarle el correspondiente test de alcoholemia y a solicitarle la documentación del vehículo. Fue así como lograron constatar que no contaba con licencia de conducir, ni seguro. El test arrojó luz sobre el motivo del accidente. Es que, le dio que conducía con 1,37 gramos de alcohol en sangre.

Un conductor alcoholizado volcó y lo fue a buscar otro borracho (1).jpg

Ante esta situación, “se le dio la opción de que vaya un familiar a buscarlo. Cuando el padrastro se hizo presente en el lugar, también se le hizo el test de alcoholemia para que salgan los dos en condiciones, pero a él le dio 1,81 gramos de alcohol en sangre”, informó.

Debido a lo insólito de la situación los efectivos le dieron una nueva oportunidad para llamar a alguna persona que pudiera ir a buscarlos a ambos. “Llamaron a un amigo de 44 años y él sí estaba en condiciones de circular, debido a que el alcotest le dio negativo, se le explicaron los pormenores y se llevó a los dos”, señaló el comisario Hucha.

Por último, informó que los vehículos fueron retenidos debido a que sus conductores estaban alcoholizados y uno de ellos no contaba con la documentación necesaria. “No es común que la persona que tenga que ir a buscarlos también esté alcoholizado, pero les explicamos que no podía seguir circulando en esas condiciones y no pasó a mayores”, aseguró el comisario.