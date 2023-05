Confirmado: contra quién va a jugar la Selección Argentina en su gira por Asia en junio

Graham Arnold, DT de Australia y quien se enfrentó a la Argentina en el último Mundial, ya palpita el reencuentro con la Scaloneta: "Sería fantástico. Se me pone la piel de gallina pensando en esto. Si el partido se disputa, sería fabuloso poderse enfrentar a los actuales campeones del mundo". Luego de que se confirmara agregó: "No hay mejor manera de probar a los jugadores que haciéndoles jugar contra un rival top, porque cuando se enfrentan a un adversario inferior, no aprenden mucho de los jugadores".