Confirman que Las Palmas no tiene prefactibilidad ni licencia comercial

Al trascender públicamente que este jueves se votará un proyecto de ordenanza que prohibirá la instalación de confiterías y locales bailables sobre la calle Primeros Pobladores, un corredor de acceso a la ciudad, quedó en claro que el boliche Las Palmas no volverá a abrir sus puertas, pero no porque haya un proyecto en danza sino porque no les dieron los estudios de prefactibilidad y por lo tanto tampoco obtuvieron la licencia comercial para operar.