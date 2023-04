Conflicto en la escuela 204: la solución que ofrecieron las autoridades

Valeria explicó que el sector que está ubicada la escuela no dejaron banquina, por lo que una vez que se inaugure la obra no tendrán dónde estacionar. “Llegamos a tener un accidente ahí y no tenemos donde frenar. Lo mismo están haciendo enfrente, por ende, cuando la obra esté terminada no tenemos cómo bajar. Es una gran falencia esa”, recalcó.

Tras plantear esto, la mujer contó que las autoridades con las que se reunieron comenzaron a barajar diferentes opciones para dar respuestas satisfactorias a cada uno de los problemas planteados. “Por suerte nos dieron soluciones. Dijeron que cuando se finalicen los trabajos vamos a tener una salida hacia la escuela que va a disminuir la velocidad y que nosotros vamos a poder entrar por una calle paralela, de tierra”, indicó.

A esto, se sumó que les garantizaron la presencia de dos patrulleros en los horarios de ingreso y egreso de los chicos. “Estos van a hacer que los automovilistas bajen la velocidad, lo que nos va a permitir bajar a la escuela, al mismo tiempo que nos va a permitir subir a la ruta para salir sin correr riesgos”, indicó.

Por último, aseguró que el 90 por ciento de los alumnos llegan en auto y en transportes escolares. "Algunos que vienen caminando, pero son los menos. Son los que se cruzan la ruta y que viven en las chacras", concluyó.