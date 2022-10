Congreso sobre la historia regional en la Sala Fernández Rego

“En este año tan particular, en el que retomamos nuestra actividad bienal interrumpida en 2020 por la pandemia, conmemoraremos los cuarenta años de la guerra de Malvinas, destacado que el pueblo neuquino no estuvo ausente entonces y no estará ausente hoy, en esta sentida evocación”, señalaron los integrantes de la Junta. Por otra parte, aclararon que debido a la suspensión de actividad en 2020, año Belgraniano, "decidimos incluir en este congreso un homenaje a nuestro héroe nacional Manuel Belgrano dada la imposibilidad de haberlo hecho en su momento".