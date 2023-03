Conocé a la primera ingeniera aeroespacial de Argentina

Valentina explicó que la carrera ahora se llama ingeniería aeroespacial, lo que abre muchas posibilidades en áreas como satélites y lanzadores, así como en aeropuertos. Aunque se convirtió en la primera mujer egresada de esta carrera, Valentina reconoce el trabajo de otras mujeres y hombres que han estudiado ingeniería aeronáutica en el pasado.

Valentina es hija de médicos y sus hermanos también estudiaron esa profesión. Sin embargo, ella se dio cuenta que su vocación no estaba por allí. Reveló a Télam: "Elegí esta carrera por pura curiosidad. Desde chica me gustaban los aviones y siempre me generó intriga cómo era que funcionaban. Me arriesgué sin saber más y la verdad me llevo un recorrido hermoso. Tuve la suerte de que, desde el primer momento, la carrera me encantó".

Remarcó también que tuvo mucho apoyo de su familia. “Mis padres y hermanos están felices que yo haya hecho lo que decidí estudiar. Al principio de la carrera por ahí me fue difícil porque no estaba ‘esa referencia’. A veces quería pedir ayuda, pero no tenía a alguien cercano del entorno familiar a quien recurrir. Lo encontré rápidamente en el entorno de la propia facultad, incluso en los profesores, porque entienden cuánto te puede costar acomodarte en el proceso de estudio en una carrera de ingeniera”.

Más allá de eso, su gran objetivo está en la máxima competencia del automovilismo mundial. "Mi sueño es diseñar autos de la Fórmula 1, por eso además de especializarme en fluidodinámica me contacté con otro egresado que había podido trabajar en uno de los equipos para que me oriente, y me recomendó que mi próximo paso debería ser una maestría en el exterior; incluso llegué a tener una entrevista con una escudería como Mercedes Benz", reveló.