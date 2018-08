Conquista explosiva

Punto final: Hace unas semanas Lavezzi se separó de Yanina Screpante, tras una relación de 10 años.

"Vos que no me contestaste el teléfono y que vas a estar en el programa de Marcelo Tinelli, a vos te hablo Sofía ‘Jujuy’ Jiménez. Ella estuvo en China”.Karina Iavícoli. Periodista

A vos te hablo

Cuando llegó el momento de la revelación, no hubo ni uno de los panelistas de DDM que no se sorprendiera. “Él es Pocho Lavezzi, su ex obviamente es Yanina Screpante y la nueva es una bomba. No lo puedo creer. Vos que no me contestaste el teléfono y que vas a estar en el programa de Marcelo Tinelli, a vos te hablo, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez”, develó Karina y agregó que “ella estuvo en China donde juega él”.

Inmediatamente, Martín Ciccioli se despachó con un comentario desafortunado. “¡Qué buen cambio!”, tiró, a lo que Mariana Fabbiani reaccionó y le pidió que se rectificara. “No digas así, qué comentario espantoso”, lo retó entre risas.

Ya pasaron más de ocho meses desde que Jujuy Jiménez y el Pelado López se separaron. La morocha en una entrevista confesó que estaba “asexuada” pero feliz de estar soltera. “Estoy re bien, de verdad. No tengo candidato ni estoy de novia, cero. Y tampoco busco nada. Estoy chocha, nadie me dice qué tengo que hacer y qué no”, decía la morocha meses atrás. Por el momento, Jujuy no se refirió al romance con el futbolista, aunque habrá que esperar el inicio del “Bailando” para saber si blanquea a su novio.