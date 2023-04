Contardi: "Somos la continuidad de las políticas en la ciudad"

Nos vemos bien, trabajamos mucho tiempo, no solo para esta elección, sino en la ciudad. Intentamos representar la continuidad de las políticas públicas de la ciudad, con muchos de los funcionarios que están en esta lista y que han trascendido las gestiones de los últimos gobiernos. Como Cristian Haspert, que ha sido uno de los mejores funcionarios de limpieza urbana, o Mauro Espinosa, que tuvo a cargo la transformación del transporte público. Y tiene que ver con una decisión de Gaido de darle continuidad a las cosas que se habían hecho bien durante la gestión de Pechi Quiroga que eran muchas, y agregar lo que faltaba o lo que se debía modificar. En ese sentido sumó no solo esto sino a funcionarios que estuvieron en la vereda de enfrente. Y sentimos que representamos la continuidad de estas políticas de estado, como el polo científico tecnológico. Más allá de lo que hagan lo demás, nosotros representamos esto.

¿Qué se propone de ser electo para llevar adelante en el Concejo Deliberante?

Desde el punto de vista legislativo todas las tareas que requiere la ampliación del ejido de la ciudad. Ya determinamos donde van a estar los 8 mil lotes con servicios, en lo que será casi una nueva ciudad con escuelas, hospitales y espacios verdes. Hay todo un sistema normativo que debe acompañar. Por otro lado, la continuidad de lo que va a significar un parque industrial fenomenal y lo mismo con el traslado del complejo ambiental. Y otra parte es la gobernanza del polo científico tecnológico, donde habrá mucho de lo público y lo privado que necesita un modelo. Y otras cosas que necesita la ciudad como el nuevo contrato de concesión del sistema de recolección de residuos. Hay muchos temas para tratar.

¿Qué temas la ciudad debe abordar de manera urgente?

Hay dos en esta nueva etapa. Lo primero es terminar los servicios en los lugares que faltan. Hay un proceso de regularización de las tomas muy fuerte pero con los recursos que vamos a tener no podemos aceptar que haya familias a las que aún no le llegan los servicios. No fue ni falta de voluntad política ni de recursos, sino la complejidad que tiene el tema. Se está haciendo y la prioridad número uno debe ser tener al 100% de los vecinos con servicios y es lo que Gaido además quiere. Lo segundo, profundizar lo de los lotes con servicios, que se están haciendo, pero que hay que potenciar, porque la demanda habitacional va creciendo. Y otra prioridad, que no es urgente pero que tiene que ver con el futuro de Neuquén, es el desarrollo del turismo no solo vendiendo a Neuquén en el país sino en el extranjero, para salir a buscar un turismo que traiga divisas. Y, en este sentido, la economía del conocimiento está llegando a la ciudad para quedarse y yo no tengo ninguna duda que va a ser la gran nave insignia del cambio de la matriz desarrollista. Todo en el marco de una regionalización de las políticas públicas.

Entrevista a Gastón Contardi

En el transporte público hay coincidencia en la mejora del servicio pero críticas al costo del boleto. ¿Se puede bajar?

En este hay que tener en cuenta que los subsidios nacionales son de una total enequidad, ya que están concentrados en Buenos Aires. Y el segundo tema es que si al sistema de transporte lo tenemos que subsidiar nosotros debemos dejar de lado la obra pública. Las cosas tienen un precio, un valor y un buen sistema de transporte también, con lo cual lo que hay para hacer es requerir más apoyo de Nación. Nosotros priorizamos la calidad y creo que la gente lo entiende.

El otro gran tema es el EPAS y un contrato que duerme en el Concejo. ¿Qué piensan hacer con esto?

Es una deuda pendiente de la política de la ciudad y no hay más tiempo para que se dilate. Nos proponemos ayudar a trabajar en esto, sabiendo que es complejo pero que hay que resolverlo, no solo por los baches y las pérdidas, sino porque al no tener un contrato en el corto plazo para que el EPAS tenga previsibilidad vamos a estar frenando el desarrollo de la ciudad.