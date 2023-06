Contundente apoyo de Copelco a Ramón Rioseco

Ramón Rioseco mantuvo este jueves a la tarde una reunión con personal de COPELCO Cooperativa Ltda. en la que recibió un contundente apoyo de cara a los próximos comicios municipales de Cutral Co. Del encuentro participó su presidente, Máximo Cisneros, y el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D'Angelo.

"Siempre planteamos que ellos cumplen un rol fundamental y no puede haber crecimiento en Cutral Co si no hay un crecimiento en la Cooperativa, debemos ir a la par para dotar a los vecinos de infraestructura de alta calidad", agregó.

Cisneros, en tanto, explicó que fue desde el mismo seno de COPELCO que muchos empleados y miembros del Consejo de Administración los que solicitaron reunirse con Rioseco para intercambiar visiones, "no solamente como dirigentes cooperativistas sino también como vecinos de la ciudad".

Además afirmó que "la llegada de Ramón a la intendencia de Cutral Co y sus primeras gestiones le hicieron muy bien a COPELCO. Desde ahí en adelante fuimos construyendo una relación de mucho trabajo y respeto, en la que el apoyo hacia la Cooperativa siempre fue fundamental para que sigamos creciendo".

"Nobleza obliga, nosotros tenemos que estar y acompañar. No solamente por lo que se hizo sino por lo que creemos que va a hacer y que será primordial en una sociedad que tiene todos los días nuevos desafíos", concluyó Cisneros.