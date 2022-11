Convocan a familias solidarias para albergar a dos nenas de 5 años y una adolescente

Aclaró que hay tiempos establecidos de la permanencia de ese menor en las familias de acogida. “El que tratamos de cumplimentar es el de seis meses, que puede ser renovable por un periodo similar. Siempre a criterio de los profesionales que intervienen y con decisión y el apoyo de los juzgados de familias con las defensorías de la niñez y la adolescencia que tienen injerencias en estas situaciones”, aseguró.

Agregó que desde el programa “tratamos que esos tiempos sean respetados y que los procesos puedan cumplimentarse en esos lapsos porque creemos que son los más saludables para mejorar la situación de vida de los niños y niñas u adolescentes”.

Aunque dijo que cada caso es particular e incluyen muchos factores, algunos demandan menos de ese plazo y otros requieren un proceso de poco más de un año. “Para que estos derechos sean restituidos tratamos que no se alarguen sin mayores fundamentos, sin sentido, y a veces generando iatrogenia en los procesos de resolución de la situación. Es decir, que empiezan a ocurrir situaciones que se vuelven en contra de una buena intervención”, explicó.

En el caso de la adolescente dijo que está en proceso de posible adopción. Adelantó que ya está decidido que irá en su momento con una familia adoptiva definitiva.

Para despejar dudas, sostuvo que en esa transitoriedad que las familias tendrán a estas chicas es esperable que se desarrolle un vínculo afectivo. No obstante, aseveró que en ese lapso serán acompañados por profesionales que los irán ayudando a elaborar el duelo “porque el fin de la convivencia va a llegar. Pero tenemos muchas situaciones que ese vinculo continua porque siguen siendo referentes afectivas, estas familias que en algún momento fueron de tránsito”.

La Dirección de Familias Solidarias, del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, cuenta con un equipo de profesionales específicos que durante un mes realizan una serie de entrevistas individuales, test psicológicos incluidos para conocer rasgos de personalidad de las familias solidarias. Además de no estar inscriptos en el Registro Único de Adopción (RUA), deberán cumplir con una serie de requisitos como no tener antecedentes penales, no ser deudor de cuota alimentaria, no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género y ser mayor de 18 años.

Para más información podrán acceder a la página de familias solidarias en la provincia o podrán comunicarse mediante el mail equiposeleccion@neuquen.gov.ar o bien al celular 2995017139.