“El equipo no lo voy a confirmar. Tenemos claras bastantes cosas, pero hay jugadores que no están al cien por ciento en lo físico”, expresó ayer Leonel Scaloni, el técnico de la selección nacional, quien realizaría cuatro cambios para enfrentar hoy a las 21:30 a Paraguay, por la segunda fecha del grupo B de la Copa América. Sergio Agüero y Ángel di María saldrán del once titular. Leonel Messi estará acompañado por Lautaro Martínez.