Coparticipación y críticas a la Corte Suprema, el punto más caliente del discurso

"Soy orgullosamente porteño, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa Ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia", expresó.

"Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria", enfatizó.

Sus palabras generaron una ola de aplausos de parte de los legisladores del Frente de Todos, los rostros adustos de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los gritos de rechazo de Juntos por el Cambio.

Alberto lamentó que el Poder Judicial “no cuente" en la actualidad "con la confianza pública”, al considerar que “no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

alberto fernandez polemica justicia

"Los ejemplos abundan. Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, remarcó Fernández.

El Jefe de Estado aseguró que la sociedad vio “como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”. “Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.

Advirtió que "los que atentaron contra la Constitución" son "los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, periodistas, políticos opositores y hasta a sus propios compañeros", en referencia a la administración de Cambiemos.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario expresó: "No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Y no son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia y se aíslan en Punta del Este alegando persecuciones".