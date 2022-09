Corazón: los 4 síntomas que tenés que conocer para actuar a tiempo

Problemas agudos: actuar rápido para reducir el daño

“Ante la presencia de dolor de pecho, que puede sentirse como opresivo e irradiarse a la espalda, mandíbula, oído, estómago y brazos, se puede sospechar de un evento coronario agudo. Este dolor suele aparecer al hacer esfuerzos y desaparecer en pocos minutos al cesar la actividad. Cuando el dolor se presenta y dura más de 10 minutos se debe consultar a la brevedad a un sistema de emergencia”, explicó el doctor Juan Pablo Costabel (MN: 119.403), especialista en corazón del ICBA.

Los problemas coronarios agudos se producen por la “rotura” de una placa de colesterol dentro de una arteria coronaria. Dentro de estas patologías, se incluyen las anginas inestables y los infartos de miocardio. En ambas, se reduce el flujo sanguíneo que llega al corazón. El tiempo que se tarde en iniciar el tratamiento tiene una incidencia directa en el pronóstico, ya que cuanto antes se restituya el flujo sanguíneo, antes se limita el daño cardíaco.

“Los pacientes suelen demorar la consulta médica frente a las dudas que le generan los síntomas y esa es la principal razón del atraso de la apertura coronaria. Es por ello que frente a la aparición de síntomas lo más importante es consultar rápidamente al servicio de emergencias médicas, idealmente a través del llamado a un servicio de ambulancias”, destacó el profesional.

Además del dolor en el pecho, la disnea o dificultad respiratoria y la fatiga también pueden estar indicando una angina de pecho atípica o alguna cardiopatía, por lo que demandan una evaluación médica. El mareo es un síntoma muy inespecífico y puede deberse a distintas causas. En ocasiones, es la situación previa al síncope, y puede estar acompañado por pérdida de conocimiento.

“Las palpitaciones o sensación de que el corazón no late con normalidad podrían referir a una arritmia y lo habitual es que tengan un significado benigno, pero también podrían estar advirtiendo sobre alguna cardiopatía importante, por eso no hay que dejar de consultar siempre que se produzcan y no conozcamos su naturaleza. Los síntomas del infarto de miocardio son variables. No son los mismos en todas las personas, cada una puede presentar una combinación distinta”, agregó el experto, quien destacó la importancia de conocer estos síntomas cardiológicos ya que cuando aparecen aumenta la posibilidad de tener una complicación grave.