Córdoba y Formosa eligen nuevos representantes

En Córdoba los principales candidatos a quedarse con la gobernación son Martín Llaryora de “Hacemos por Córdoba” y Luis Juez de “Juntos por el Cambio” (JxC) . Llaryora es el candidato del oficialismo e intendente de la capital provincial. Lo secunda en la fórmula Myrian Prunotto. Cuenta con el apoyo del actual gobernador Juan Schiaretti, que no puede postularse a ser reelecto ya que transita su segundo mandato al frente de la provincia.

En cuanto a Luis Juez, tras sufragar también dialogó con la prensa, se mostró confiado respecto a un buen resultado electoral en la provincia. "Esta va a ser la tercera, una me robaron, la otra me perdí, hoy me tiene que tocar ganar", afirmó. El dirigente cordobés señaló que hace falta un cambio en la provincia y que a partir del 10 de diciembre va a haber un gobernador que va a "pelearle a los porteños" lo que es de los cordobeses".

luis juez (1).jpg Es la tercera vez que Juez se postula a Gobernador en Córdoba.

Por su parte, en Formosa los principales candidatos son: el gobernador peronista Gildo Insfrán, quien buscará su octavo mandato consecutivo, y del lado de la oposición, Fernando Carabajal (JxC). En la provincia también se elegirán intendentes y presidentes de comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales.

En cuanto a Insfrán, después de que la Corte Suprema no hiciera lugar a una presentación judicial contra su presentación a la reelección, el mandatario provincial podría registrar un récord en el país: en caso de ganar, completará 32 años al frente del Poder Ejecutivo de Formosa.

Gildo Insfrán

En contacto con la prensa Insfrán se refirió a la fórmula presidencial de Unión por la Patria encabezada por los ministros Sergio Massa y Agustín Rossi. "No sé si es la mejor o la peor, el pueblo va a decidir. Hoy es la fórmula posible que permitió una unidad", sostuvo tras emitir su voto. Además, señaló que en la actualidad no hay "ninguna fórmula ganadora" y que hay que trabajar en el inicio de la campaña electoral nacional.

La votación en ambas provincias cerrará a las 18 horas y a partir de allí comenzará el conteo de votos para coronar a nuevos o, recoronar a conocidos representantes del poder.