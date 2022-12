Coronavirus: ¿se desató un rebrote en Neuquén?

En medio del rebrote de coronavirus que se está registrando en distintos puntos de la Argentina, el Ministerio de Salud informó que el equipo de epidemeología mantiene una vigilancia activa y que no se ha verificado un aumento de casos en las últimas dos semanas en Neuquén.

No obstante, recordaron que las recomendaciones siguen siendo usar barbijo y evitar la concurrencia a sitios públicos o laborales, en caso de presentar síntomas respiratorios. También aconsejaron completar el esquema de vacunación hasta el tercer refuerzo, según corresponda.

Panorama nacional

El domingo pasado, el reporte de Ministerio de Salud dio cuenta de un alza de 50% en los casos de covid en Argentina con respecto a la semana previa. Los contagios pasaron de 2.206 a 3.323. Según analizó el investigador del Conicet, Jorge Aliaga, "la suba en el promedio nacional está impulsada por la curva de la Ciudad de Buenos Aires, donde los casos se triplicaron respecto de dos semanas atrás pasando de 35 a 98 promedios diarios. También hay un incremento en la provincia de Buenos Aires donde se pasó de 43 a 69 promedios diarios".

Ante el aumento de contagios, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, trató de llevar tranquilidad asegurando que el alza no es significativa. "Es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del numero de casos de Covid. Cuando se analiza en números absolutos, ese número no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que circule en forma predominante y no es un aumento importante", planteó en conferencia de prensa.

"Pensemos que nosotros tuvimos en la última ola, con la variante Ómicron, casi 900.000 casos por semana y ahora tenemos 1.500", agregó.

No obstante, en las últimas horas recomendó ayer el uso de barbijo, en especial a los mayores, personas de riesgo y en espacios con poca ventilación. "Tenemos circulación no sólo de Sars Cov 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus respiratorios, y el barbijo sirve para todos", subrayó.

Además, consideró clave para este tiempo completar las dosis de refuerzo de las vacunas. De todos modos, insistió en que 'no existe riesgo de desborde' en el sistema sanitario.