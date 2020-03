TINI on Twitter Espero que puedan entender que esta decisión es por el bien de todos. Gracias..y ya casi nos vemos❤️ pic.twitter.com/b7dashx09Q — TINI (@TiniStoessel) March 11, 2020

En la misma notificación, la empresa responsable de la realización del show explica que "Tini y su equipo están arribando de una gira europea y permanecerá en cuarentena por el período correspondiente".

La ex Violetta ya venía de suspender shows en Bruselas y en Madrid por el brote del virus. En tanto, durante las últimas semanas, la cantante pasó por Milán, Roma y Bassano del Grappa, distintos puntos de Italia, país europeo más afectado por el virus. Y también hizo escala en diferentes lugares de Alemania, como Berlín, Hamburgo, Munich, Frankfurt, entre otros. Suiza, Francia y Países Bajos también formaron parte del itinerario.

La cuarentena obligatoria fue anunciada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito , que es poner en riesgo la salud pública".

Se espera que la medida se convierta en oficial en las próximas horas, con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). A partir de ese momento, las personas que incumplan con la cuarentena estarán cometiendo un delito.

