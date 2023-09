Corte en el puente entre Centenario y Cinco Saltos: reclaman por aguas servidas

"Hace más de tres meses estamos con el agua servida en la puerta, somos diez familias y no nos atienden en el Municipio. Tenemos chicos con problemas de pulmones, tenemos problemas de cáncer, tenemos animales encerrados porque toman el agua servida", dijo Luciana, una de las vecinas que comenzó el corte en el puente, ante la presencia de los medios de comunicación.

"El intendente manda de a una sola vez, chupa un poco de agua y no nos manda más nada", sostuvo y agregó que no se van a retirar del lugar hasta que no tengan un papel firmado que garantice las obras necesarias para resolver el problema.

"El olor está todos los días, quedó por la inundación cuando creció el río, subieron las napas y el agua servida es de los pozos ciegos, no podemos seguir viviendo así", expresó la vecina desde el corte.