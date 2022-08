Corte de tránsito en Recoleta por un escape de gas tras un accidente

A su vez, la policía procedió a interrumpir el tránsito de ese tramo, desviando los vehículos que llegan desde Callao, por la calle Posadas. El corte se extendió desde la Autopista Illia y entre Pueyrredón y Cerrito. Esto generó demoras en los barrios de Recoleta y Retiro.

Las viviendas y locales del sector afectado fueron evacuados por las autoridades. Asimismo, se solicitó la presencia del personal de la empresa Metrogas, operadora en la región, para remediar la situación de fuga. Los bomberos permanecen en el lugar para atender cualquier hecho que pueda surgir.

“Atentos: sigue el operativo de emergencias en Callao y Av. del Libertador. Corte de Libertador, entre Pueyrredón y Cerrito, hay demoras en Retiro y en Recoleta. Cerrada la salida a Libertador desde la Autopista Illia”, informaron desde Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta oficial de Twitter.

Embed #Atencion Sigue operativo de #Emergencias en Callao y Av. del Libertador - Corte de Libertador entre Pueyrredón y Cerrito, hay demoras en #Retiro y en #Recoleta. Cerrada la salida a Libertador desde #AuIllia. #transito — BA Tránsito (@batransito) August 24, 2022

“Me sacaron hace diez o quince minutos, me dijeron ‘salí rápido porque está lleno de gas afuera’. Estaba estudiando, me tocaron timbre, no entendía qué pasaba y salí rápido. Agarré lo que tenía a mano y acá estoy, esperando”, contó Lucas, un joven que vive en la zona, en diálogo con TN.

Y detalló: "Venía sintiendo desde cerca del mediodía un olor extraño, muy fuerte, y pensé que venía de mi casa, pero cuando salí había como una neblina en la calle".