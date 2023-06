Cortes en Avenida Mosconi: analizan formular cargos a los organizadores

"Nosotros desde que están llevándose adelante este tipo de de protestas por llamarlo de alguna manera somos anoticiados por la policía, la Fiscalía que corresponde e inmediatamente se envía a través de la Policía una intimación con el fin de que dejen sin efecto el corte de la de esta vía de comunicación, hay que tener en cuenta que que la ley no solamente considera delito, el corte de ruta, sino que habla de entorpecimiento es decir, no es necesario que haya un corte total con que a uno le entorpezca el tránsito", dijo Vignaroli y aclaró que "es un delito perfectamente".

Si bien las intimaciones suelen ir acompañadas de una orden de desalojo, este tipo de acciones no siempre pueden instrumentarse. Por eso, Vignaroli aclaró: "Le vamos a formular cargos porque si por la vía del desalojo no es viable, vamos a ver si es por la vía de la formulación de cargos y a través de la imposición a través de un juez de medidas que hagan que no se llevan adelante este tipo de conductas".

corte avenida mosconi protesta desarrollo social martes 0606 (4).jpeg

El reclamo de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social comenzó a fines de mayo, cuando se decretó el pase a planta de al menos 500 personas en esa repartición pública. Sin embargo, desde el gremio de estatales ATE no apoyaron las medidas de fuerza.

“Con los gremios no negociamos más. Con los gremios no se negocian sino con quien nos resuelva la situación. Nos llamaron a una mesa para generar la paz social, pero eso se genera no llevando más ñoquis al gobierno, no poniendo gente que cobra todos los meses como nosotros y no le laburan un día a nadie”, remarcaron los manifestantes. En tal sentido, en el caso también interviene la Defensoría del Pueblo para realizar una mediación.