Cortes de energía: esta semana habrá 15 localidades sin luz

En Neuquén capital habrá tres cortes de luz durante este martes. De 8 a 10 afectará al hipermercado Jumbo-Easy, debido a tareas de mantenimiento en estación transformadora centro oeste. De 8.30 a 11.30 el corte será en el Barrio La Sirena, para realizar mantenimiento en subestaciones transformadoras y línea de media tensión. Por último, de 8 a 12 estará afectada la zona aledaña a calle Anaya entre 12 de Septiembre y Planas. En este caso, será por cambio de configuración en redes troncales de media tensión.

En la localidad de Villa La Angostura se realizarán cortes de energía eléctrica durante dos días, a pedido de terceros. El miércoles será de 9 a 13 en el Barrio Bahía Manzano. Las calles afectadas serán: Los Nogales entre Los Cerezos y Los Pinos; Los Pinos entre Los Cerezos y Los Nogales. En tanto, de 13:30 a 14:30 el corte afectará a parte del barrio El Once, en las siguientes Calles: Millaqueo entre El Michay y Las Mosquetas, El Calafate (entre Millaqueo y C. Bayo), Las Frutillas (entre Millaqueo y C. Bayo), Las Mosquetas (entre Millaqueo y C. Bayo) y Totoral. Los cortes de luz continuarán en esta localidad el jueves de 9 a 13 en el Barrio Norte. Las calles afectadas serán: 7 Lagos entre Chos Malal y Huiliches; Huiliches entre Av. 7 Lagos y Pehuenches; Comahue entre Chos Malal y Topa Topa; Confluencia entre Chos Malal y Collon Cura.

Por su lado, el norte neuquino sufrirá un importante apagón por parte del EPEN el miércoles, de 13:20 a 14:30, para permitir el traslado de un tanque de grandes dimensiones por parte de una empresa de transporte, y resguardar las distancias y márgenes de seguridad pública necesarios. Las localidades afectadas serán Chos Malal, Taquimilán, Tricao Malal, Villa Curí Leuvu, Andacollo, Huinganco, Los Miches, Los Guañacos, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y todas las zonas rurales aledañas de estas localidades del norte neuquino. El organismo aclaró que no se verá afectado el suministro hacia Buta Ranquil ni Barrancas.