Cortes en la Avenida: la Muni denunció penalmente a las organizaciones

Protesta FOL Y POLO OBRERO (4).jpg Claudio Espinoza

"La presentación penal tiene como objetivo que la Justicia arbitre las medidas legales necesarias para que urgentemente se dé fin a los cortes en una arteria principal de la ciudad y en horario de plena actividad en resguardo de los derechos de toda la ciudadanía", indicaron.



En diálogo con LU5, el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, indicó que serán dos jornadas de protesta previstas para el martes 2 y miércoles 3 de mayo hasta que depositen los sueldos adeudados. El corte parte desde Argentina y Belgrano hasta Olascoaga y Perito Moreno. No así la Avenida Mosconi (ex Ruta 22).

Se trata de 440 personas nucleadas en la cooperativa de trabajo mediante la cual realizaron diversas contraprestaciones en dependencias públicas. “Un mes más el gobierno no depositó el mes (marzo). Nos encontramos en una situación en la que no tenemos certezas de la fecha de pago. Siempre pasa lo mismo, al Gobierno parece que le gustase que tengamos que salir a reclamar por lo que se ha firmado”, afirmó Mauro e indicó: “El ninguneo es permanente de no saber cuándo se va a cobrar, mientras los compañeros tienen que pagar deudas que se asumen”.

Desde las organizaciones pidieron una reunión con el gobierno de la provincia para que se agilicen los pagos por las prestaciones que ofrecieron en las obras públicas. A su vez, reclaman la entrega de más módulos de alimento a partir del registro de días más fríos en la región.