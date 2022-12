COVID: se vacunan más de mil personas por día y piden más dosis

El sistema de salud de la provincia está atento a la suba de los casos de COVID, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y llamó a que las personas que no tengan aplicadas las dosis adicionales y de refuerzo de las vacunas, se acerquen hasta los centros de vacunación.

Desde que el virus comenzó a escalar a nivel nacional, en Neuquén los vacunatorios de a poco empiezan a recibir pacientes para darse la cuarta o quinta dosis, que son las de refuerzo, a un promedio de 1.000 personas por día. Desde la última semana de noviembre, se vacuna a un promedio de entre 6 y 7 mil personas semanales.

Los casos en Neuquén se han estabilizado y no son graves, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud de la Provincia. En la semana 49 que corresponde al último reporte oficial, aparecieron 62 nuevos casos, un 130% más que en la semana anterior donde se registraron 27 contagios.

En términos de casos activos, hay 58 en toda la provincia, contra los 21 de la semana anterior, con una suba del 176%. Pese a los números, la cantidad de contagios está muy lejos de las olas de COVID donde se registraron más de 2 mil casos por día y una veintena de muertes.

Vale recordar que el 49,1% de los casos de coronavirus se encuentran en la ciudad de Neuquén y el resto, repartidos en toda la provincia.

Para Miranda, la vacunación adicional y de refuerzo es clave para sostener esta meseta de contagios, pese a la suba que hay a nivel nacional. En Neuquén circula un sublinaje de la cepa Ómicron, pero no hay personas internadas en terapia intensiva y no se registran muertes hace mucho tiempo.

En Neuquén, se vacunaron 17.730 niños y niñas de 13 meses a 4 años.

Pero también hay otras patologías respiratorias que se confunden, muchas veces con el COVID y que reaparecieron después de la pandemia. Durante 49 semanas, se acumularon 116 casos de influenza A, otros 201 de Influenza B, 45 casos de adenovirus (bebés), 2 casos de Parainfluenza 1, 4 de Parainfluenza 2, 89 de Parainfluenza 3, 466 casos de Sincicial respiratorio y 118 de metapneumovirus.

Desde que comenzó el plan de vacunación en diciembre de 2020, se aplicaron 1.701.847 dosis, con un corte al pasado 13 de diciembre. En esas cifras hay 650.151 que se aplicaron la primera dosis de la vacuna del COVID, 589.829 de la segunda y 461.867 dosis adicional y de refuerzo, conocidas como la cuarta y quinta dosis.

Sin fallecidos ni internados

Las camas con respirador, esas que metían miedo en la peor etapa del COVID en la provincia de Neuquén, hoy están vacías. La nueva cepa es débil frente a la muralla que le puso la vacunación, de acuerdo a los especialistas, pero el virus no desapareció. Sigue trepando, de manera lenta, con menos síntomas, pese a que recomiendan los cuidados.

El barbijo, recomendado en el cole

La directora de Epidemiología de la provincia de Neuquén, Cecilia Miranda, confirmó que no hubo un cambio en el protocolo sanitario respecto a la obligatoriedad del uso del tapabocas, aunque sostuvo que hay una recomendación de hacerlo para aquellas personas que son adultos mayores, tiene patologías respiratorias y se encuentran en lugares cerrados.

“En 2022 tuvimos una complejidad muy grandes porque hubo otros virus en circulación con patologías respiratorias, más allá del COVID”, indicó la especialista en diálogo con LM Neuquén.

El tema vino a colación por lo que se difundió en la semana desde la secretaría de Movilidad Urbana de la municipalidad de Neuquén, a cargo de Santiago Morán, por las recomendaciones del uso del barbijos para los viajes en colectivo de corta y larga distancia.

El barbijo, recomendación dentro del cole

“Sabemos de la recomendación de Nación para CABA y el AMBA, nosotros seguramente vamos a hacer cartelería con recomendaciones, pero no es nada oficial. Igualmente vemos que los pasajeros se cuidan, muchos usan tapabocas por distintas situaciones”, había dicho el funcionario municipal.

El funcionario aclaró que no es una recomendación oficial de la comuna, respecto a una situación sanitaria, sino que se hicieron eco de Transporte de Nación y se sumaron a la prevención. No obstante, el uso del barbijo ya no es obligatorio en el país luego de la Resolución N°1849/2022 del ministerio de Salud de la Nación, del pasado 21 de septiembre.

La recomendación, más allá del uso del barbijo en el colectivo, se centra también en que el sistema de transporte tiene que tener ventilación cruzada para garantizar la circulación de aire.