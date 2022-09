CPEM 54: amenazaron con esperar a los directivos a los tiros

La secretaria General de ATEN Capital dijo que esta situación “está rozando parámetros que no aceptamos, que no compartimos y que exigimos al Consejo Provincial de Educación (CPE) que ponga en marcha todos los dispositivos necesarios para terminar con estas situaciones”.

Sostuvo que las escuelas están siendo una caja de resonancia donde todas las problemáticas irrumpen con fuerza y la maestra o los directivos en soledad son los que tienen que dar respuesta.

Tras la denuncia, dijo que la Policía admitió que no pueden investigar porque no tienen los dispositivos para determinar quiénes son los autores de las amenazas. “Mientras tanto los chicos terminan perdiendo días de clases, ahí el ministro de Educación (Osvaldo Llancafilo) no dice nada. Ahí le tendrían que descontar los días a él, que no garantiza las clases en esa escuela y en todas las que estaban rotas”, enfatizó Lagunas, en alusión a los días que se les van a descontar a quienes participen de la jornada propuesta por el gremio capitalino para hoy.

Para la dirigente hay un problema muy profundo que tiene que ver con la violencia que existe, con el mal humor que hay en la sociedad producto del ajuste que se estaba llevando adelante y que, todo eso, cala de manera profunda en las escuelas.

Indicó que en la mañana de ayer hubo reuniones de los organismos de la escuela y decidieron no suspender las clases. Y que la mayoría de los docentes quería concurrir a la jornada de ATEN Capital donde se abordará estas situaciones de violencias en las escuelas.

“Tenemos que intentar dar una respuesta sin recursos en las escuelas, sin equipos técnicos, son parejas pedagógicas, sin preceptores en escuelas primarias y con una política del gobierno provincial de denostar la tarea docente en vez de poner las orejas en las escuelas para ver qué estaba pasando y qué es lo que estábamos necesitando”, observó lagunas.