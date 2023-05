Crece la grieta con Nación por la vuelta del tren del valle a Cipolletti

El tren interurbano entre Cipolletti y Neuquén no funciona desde hace años y no se espera su reactivación en el corto plazo. La empresa Trenes Argentinos exige que se tomen medidas para evitar los choques de camiones contra el puente sobre Ruta 151 y la única alternativa es una compleja obra para bajar el nivel de la calzada. El presidente de la empresa, Martín Marinucci, responsabilizó al Municipio y el intendente Claudio Di Tella le salió al cruce.

"Necesitamos la colaboración del intendente Di Tella. En esto, si no hay voluntad local cuesta a veces poder pensar en la recuperación de ese servicio en inmediato", expresó Marinucci en LU5.

Di Tella, por su parte, ratificó la postura del Municipio: exigir un compromiso de remediación re la Circunvalación, que ya se encuentra en pésimo estado y será la única vía para llegar a la Ruta 151 mientras se realicen los trabajos. "El gobierno nacional no toma dimensión de lo que representa el nodo vial de Cipolletti para Vaca Muerta. Estas declaraciones surgen por desconocimiento, en Trenes Argentinos hay falta de información", respondió Di Tella.

tren del valle.jpg

"Los cipoleños hemos tenido paciencia y compromiso, porque hoy ya los camiones de gran porte para Vaca Muerta pasan por la Circunvalación, que hace 20 años debió reconstruir Perón e Illia. Nosotros pedimos que se ensanche y repavimente la Circunvalación, alguien tiene que asumir ese compromiso", ratificó a través de LU19.

El intendente cipoleño recordó que "me he reunido con autoridades de Trenes Argentinos y les he planteado la situación. Y demostramos compromiso y voluntad con todas las veces que fuimos a Buenos Aires y con las reuniones que hicimos en Cipolletti".

Di Tella consideró que se debe contemplar que la obra para bajar la Ruta 151 a la salida de la rotonda "va a ser un gran impacto en la movilidad urbana de Cipolletti" y busca garantías de una remediación.

Vialidad estima que la obra demandará meses, ya que se deben readecuar conexiones de telefonía, internet y otros servicios, además de caños de electricidad y gas. También, es necesario, adaptar un canal para que no rebalse sobre la ruta.

"No es falta de voluntad. En todo caso, es el gobierno nacional el que no toma la decisión de hacer la obra en Cipolletti como se hace en otras ciudades como Necochea o Bahía Blanca. De igual forma, nosotros vamos a seguir apostando al diálogo", manifestó.

En el Municipio aseguran que la obra, muy compleja, puede ponerse en marcha si hay un compromiso para remediar la Circunvalación y se ofrecieron a asumir la ejecución de los trabajos, licitando y monitoreando el avance de la obra.

Di Tella criticó la distribución de obras nacionales y consideró que ahí radica el problema. "Mientras las grandes obras van al norte del país, aquí seguimos con estos problemas".