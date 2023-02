Crece la tensión por la falta de agua en Centenario: toman camiones cisternas y un colectivo

Para esto los vecinos ya venían soportando hace días la escasez de agua por falta de presión como consecuencia de una bomba de impulsión -de la planta de agua- que se rompió; y la coyuntura no se resolverá de inmediato tampoco porque hay que darle tiempo a la red para que se reponga del todo.

"Hoy a la mañana comenzamos a normalizar el servicio", sostuvo el secretario municipal de Servicios Públicos, Esteban Videla, en diálogo con LMNeuquén. No obstante aclaró que para que se recupere totalmente habrá que esperar entre 24 y 48 horas. Recién entonces el agua llegará hasta los tanques domiciliarios. "Tuvimos la planta de agua -de Villa Obrera- parada cinco horas. Hay que darle tiempo a la red para que se recupere", sostuvo.

image.png Centenario Digital

Pese a las explicaciones del caso, el funcionario advirtió que los vecinos que tomaron los vehículos no depusieron su reclamo. "Nos acercamos a hablar con gente del EPAS para ver si podían cambiar de actitud, pero no. No pudimos llegar a ningún arreglo. Por el momento, se mantiene la toma", contó Videla.

Lamentó la situación porque los camiones están cargados de agua potable para abastecer a los vecinas y vecinas que no están integrado a la red. "Los perjudica directamente porque hoy no pudimos salir a repartir, y son arriba e 100 familias (de los barrios Vista Hermosa II y Eluney)", indicó.

La toma se mantiene sobre las calles Cuba y Manuiao. Primero fueron los camiones, y a partir de las 14 de este viernes se sumó la retención de un colectivo. Los vecinos que mantienen la protesta proceden de Las Parcelas y otros sectores.

protesta agua potable vecinos centenario Gentileza Centenario Digital