Crece la tensión con piquetes en Centenario por la falta de agua

Durante la madrugada de este sábado, un grupo de vecinos de Centenario cortó la Ruta 7. Luego se corrió hasta la calle Expedicionarios del Desierto en la Plaza del Bicentenario donde el bloqueo persiste. También hay piquetes en Cuba, Los Onas y Emilio Manquiao, donde mantiene retenidos colectivos y camiones cisternas con agua. "No hay respuesta de nada. Abrís la canilla y no tenés una gota de agua. No te hace ni ruido. Nos siguen tomando el pelo y el intendente no da la cara", expresó Mercedes, una de las vecinas movilizadas a LMNeuqueén.