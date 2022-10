Crecen consultas inmobiliarias por el blanqueo para propiedades usadas

Las consultas de gente que tiene ahorros no declarados en moneda extranjera es por unidades que promedian los US$100.000 y están ubicadas en buenos barrios de la provincia de Buenos Aires y las principales ciudades del país.

El inmueble usado deberá tener destino exclusivo a casa-habitación o para alquiler para casa-habitación por un plazo no inferior a 10 años. En ambos casos, su valor de compra deberá ser igual o inferior a dos veces al mínimo no imponible para Bienes Personales, de $30 millones en 2021. Hasta ahora, está reglamentado que se pueden destinar ahorros no declarados a la construcción de viviendas que tengan un avance inferior al 50%.