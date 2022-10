Creó un álbum de figuritas para enseñar la historia de los próceres en la escuela

Mientras infinidad de chicos, jóvenes y adultos hacen interminables filas frente a los kioscos para conseguir el álbum y las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022, en una escuela de la ciudad los alumnos pueden “comprar” e intercambiar figuritas y, en algunos casos, completar el álbum, pero no con las estampas de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kilyan Mbappé, y otros cracks del fútbol internacional, sino con las de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juana Azurduy, Domingo Sarmiento, y otros próceres y heroínas de la patria.

“Me parecía que las acciones de quienes lograron con valentía, osadía y coraje una revolución que nos permitió disfrutar de una Argentina libre y soberana tenía que estar en la escuela, y enganchar a los alumnos a través de algo que los motive y los haga participar activamente”, explicó la creadora de este original proyecto educativo.

El álbum lo diseñó su sobrina quien le dio forma al contenido preparado por la docente. En el mes de agosto, coincidiendo con el lanzamiento del álbum y figuritas del Mundial de Qatar, cada alumno recibió un álbum de los próceres y heroínas de la Independencia con cinco paquetes que contiene cuatro figuritas autoadhesivas cada uno.

El trabajo que realiza la docente con sus más de veinte alumnos y alumnas en el aula consiste en abordar distintos ejes como por ejemplo la numeración. “Cada página del álbum tiene su número, entonces trabajamos el tema de la ubicación, por ejemplo, que número está antes del 5 o cuál después del 8”. Como corresponde a todo álbum, se incluye el cuadro de control de figuritas para ir tachando las que ya se pegaron, "con lo cual también trabajamos la cuestión de la numeración". Luego, la docente lee lo que dice la página referida al prócer o heroína y a partir de entonces, los alumnos abren un paquete y empiezan a trabajar con los personajes de las figuritas que les han tocado. “Cuando abren los paquetes es un momento de gran expectativa por saber qué personaje les tocó”, comentó. “A partir de entonces empezamos a formular preguntas que están en cada página del álbum, saber qué lugar ocupó en la historia, que saben o conocen de ellos, precisamos las fechas de nacimiento y muerte, establecemos palabras relacionadas con los personajes, entre otras propuestas”, explicó. "Nació en San Miguel de Tucumán. Sentó las bases para organizar la patria", "El 29 de agosto es el día del abogado en su honor", "Creó la primera biblioteca nacional", son las pistas que aparecen en la página 23 del álbum para que los alumnos peguen allí las dos figuritas de Juan Bautista Alberdi.

Además de conocer la vida y obra de San Martín, Mariano Moreno, Juan Manuel de Rosas, Martín Miguel de Güemes, entre otros, los estudiantes pueden saber sobre personajes no tan conocidas como María Remedios del Valle, quien actuó como auxiliar y militar en la Guerra de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata; Juana Azurduy, patriota altoperuana que se destacó en el campo de batalla en las guerras revolucionarias hispanoamericanas del siglo XIX; Juana Gabriela Moro, que lideró junto a otras mujeres de la época una organización de espías que sabotearon las fuerzas realistas de la ciudad.

Laredo señaló que la actividad se realiza en el aula durante la merienda y ha generado un gran entusiasmo no solo en sus alumnos, sino también en los de otros grados de la escuela. “Lo hice como una estrategia didáctica, y se fue difundiendo y tengo colegas de otras escuelas que me lo pidieron para trabajar en sus clases. Es un contenido que se puede trabajar durante todo el año con los alumnos”, comentó. "Es importante que esta experiencia se pueda replicar en otras escuelas como actividad pedagógica, para eso está pensado el álbum, y me parece que las buenas ideas, en caso que esto sea una buena idea, se comparten", señala.

En la parte central del álbum aparecen reproducidos billetes de 100, 200, 500 y 1000 pesos con la imágenes en su anverso de Evita, Martín Miguel de Güemes-Juana Azurduy, Manuel Belgrano-María Remedios del Valle y José de San Martín, respectivamente, y en su reverso imágenes de distintos momentos de la historia argentina.

"Sacamos fotocopia de los billetes y con esos billetes los alumnos compran los paquetes de figuritas. Lógicamente la compra es de mentira y de esta manera también trabajamos lo vinculado a los números. Así van reconociendo los billetes, y la cifra la relacionan con el prócer que aparece en el billete", explica.

"Los próceres son los héroes de otra época que con sus acciones, ayudaron a fundar una nación independiente, libre y soberana. Por eso, en la actualidad, los próceres siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Sus figuras aparecen en los billetes y sellos, y sus nombres en calles y barrios de la ciudad, y ahora en nuestro álbum", señala Laredo.

La docente refleja el entusiasmo de los alumnos tanto en el aula como en los recreos cuando intercambian las figuritas de próceres y heroínas. "Están con sus figuritas, buscando la que no tienen, y eso está buenísimo por el interés que ha generado la propuesta", describe.

A pesar de ser alumnos de primer grado, Laredo considera que este tipo de propuesta son muy bien recibida por ellos "porque tienen muchas ganas de aprender, y se me ocurrió que de esta forma los podía entusiasmar en ese aprendizaje que ellos demandan todo el tiempo". Destaca que la actividad repercutió de muy buena manera en los padres de los alumnos, reflejado en que "los padres venían y me decían que sus hijos en sus casas les contaban cosas que hablábamos en el aula sobre Juan Cabral o Martina Céspedes".

Además de aprender sobre próceres y heroínas, el interés de los alumnos pasa, lógicamente, por completar el álbum con las 40 figuritas. “Al primer alumno que llenó el álbum le entregamos una pluma pintada de color oro, una manualidad que hicimos para festejar el objetivo. El alumno contó frente al resto de los estudiantes de la escuela sobre los próceres que le gustaron”, comentó la docente, que también da clases en nivel secundario en el CPEM 40 y 25.

La docente asegura que la historia es "algo que me apasiona mucho" y respecto al aprendizaje que pueden tener los alumnos a través de este álbum, considera que "el aprendizaje es exclusivamente construcción, se construye a partir del deseo y la necesidad, y tiene que generar esa sensación de querer aprender o sorprenderse por lo nuevo que se puede conocer".

Del aula a la Feria del Libro

La original propuesta de Daniela Laredo llegó a los oídos de Roberto Cardozo, docente y profesor de Letras, quien actualmente dirige la editorial Itinerarte, quien le ofreció a la docente la edición del álbum de figuritas Nuestros Próceres.

Cardozo le ofreció a Laredo presentarlo en la 17 edición de la Feria del Libro de Cipolletti el pasado 5 de octubre.

“Este proyecto empézó de manera muy casera, artesanal, y después se fue expandiendo dentro y fuera de la escuela por lo que tuve la oportunidad de presentarlo en Cipoletti donde estuvieron alumnos de diversas escuelas”, comenta la docente que estudió en el Profesortado en Educación Primaria en el Instituto Formacion Docente 6.

Próximamente el álbum se presentará en otras ferias de libro como en Chos Malal y Las Ovejas.

