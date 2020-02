Crespo está entre algodones para visitar a Madryn

El técnico Gustavo Coronel repitió 10 de los 11 jugadores que iniciaron el partido del último domingo ante Estudiantes de San Luis. El único que cambió fue debajo de los tres palos. Facundo Crespo está entre algodones.

"En una de las últimas jugadas del domingo me molestó el cuádriceps y me sigue molestando. Por eso no he entrenado en la semana", contó el arquero albinegro, que es duda para viajar a Puerto Madryn.

El equipo todavía no fue confirmado por el entrenador. La duda pasa por los retornos al once titular del delantero Jorge Piñero Da Silva, quien viene de una lesión, y del defensor Damián Jara, que, ante Estudiantes, cumplió con la fecha de suspensión por alcanzar las cinco tarjetas amarillas.

Se inicia la fecha 19

Estudiantes de San Luis (18 puntos) recibirá hoy desde las 21:30 a Ferro de General Pico (25), en el inicio de la 19° fecha de la zona B del torneo Federal A.

El resto de la jornada se disputará el domingo, inlcuido el partido de Cipo en Madryn.