Creyó que era un accidente, pero se trataba de una mujer pariendo en la calle

No obstante, se volvió y ahí advirtió que la mujer recién había parido una beba en plena vía pública. Arias enseguida le prestó ayuda y luego la acompañó hasta el Centro de Salud del poblado, donde fue controlada.

Según la versión que maneja el medio comunitario. La joven previamente había concurrido al establecimiento asistencial, pero le habrían indicado que regresara a su casa porque aún faltaba tiempo para el nacimiento.

Arias relató lo sucedido en un audio que se viralizó. Allí dice que en principio pensó que se trata de un accidente, pero que le pareció raro porque no había vehículos que hiciera suponer que se trata de un incidente vial.

“No quise parar y me quedó como una cosa y volví. Habían ido a la salita a verse por el embarazo y le dijeron que no pasaba nada y tuvo el bebé en la calle. Toda la cabecita sucia tenía. La levanté como pude y la traje a la salita”, expresó en la grabación.

En otro audio que también se difundió, Karina Espínola, hermana de la parturienta, le agradeció enfáticamente a Luciano por su gesto.

“Muchas gracias de corazón. Muy agradecida toda la familia por lo que hiciste”, resaltó. Luego, sostuvo que el hombre tuvo una actitud “de valiente, porque volviste y no sabías que era”.

“Es impresionante lo pasó pero está bien. Gracias a vos está bien. Porque si no fuera por vos no se que hubiese pasado, porque no pasaba nadie a esa hora y estaba tomando frío la beba. Estaba complicadísimo”, expresó la tía de la recién nacida.