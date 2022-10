Criancero malo: se adueñó del agua y los animales de otras chacras se están muriendo

Momentos de mucha incertidumbre y zozobra están viviendo algunos crianceros de la zona conocida como Cajón de Almaza, en el departamento Loncopué, en conflicto con un vecino que ha decidido cortar todas las tomas de agua sin contemplación alguna . No es la primera vez que lo hace y están cansados de denunciar la situación y que la Policía no pueda aún poner fin al problema.

Ahora denunciaron que están desde hace un mes sin agua y los cultivos y los animales se están muriendo. "Hace un mes que mis padres no tienen agua, hace un mes que la Policía no hace nada", expresó indignada Pamela Fuentes, hija de una pareja de crianceros afectados por esta situación. "Desde hace un mes que el vecino Horacio Retamal no deja echar el agua a la chacra de mis padres", reiteró la mujer.