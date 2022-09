Crimen de Agustina: fiscalía le tomó declaración a la clarividente

Por su parte, la clarividente expresó a través de sus redes sociales la alegría que sinitió luego de ofrecer su testimonio ante las autoridades. "He cumplido y la emoción invade mi alma", aseguró, al mismo tiempo que agradeció al fiscal por haberla recibido.

"La justicia con mucho respeto tomó su tiempo para ganar, escuchar y recibió mis críticas en la falencia de la investigación (...) Voy a confiar en estos letrados. Sólo pido justicia y verdad. Gracias", agregó.

El encuentro en Cipolletti

Cabe recordar que el lunes a la tarde, Contreras de los Santos se hizo presente junto a la mamá de Agustina en el complejo de departamentos, ubicado sobre calle Confluencia al 1301 del barrio Las Calandrias, donde la joven fue hallada en agonía tras recibir un brutal golpe en la cabeza.

Allí realizó una "reconstrucción" del femicidio de Agustina. Una multitud de personas se acercó en apoyo a la familia de la joven y a la espera de la clarividente mendocina, quien había difundido que haría su trabajo para saber qué fue lo que ocurrió.

Pasada las 15.30, Verónica y Silvana se encontraron por primera vez, se abrazaron y reclamaron "justicia por Agustina". La mujer seleccionó en la calle a diez personas para que participen de la reconstrucción, entre ellos a la mamá de Agustina.

La mamá de Agustina pidió hablar con la gobernadora Carreras

La mamá de Agustina Fernández -luego de su visita a Cipolletti, donde se reunió con una clarividente- lanzó un fuerte mensaje para la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. "Aguardo su llamado", expresó.

A pocos días de cumplirse tres meses del brutal ataque a la joven pampeana en un departamento de Cipolletti, la madre le hizo un pedido público para poder encontrarse con la mandataria provincial para expresarle su preocupación ante la falta de avance en la investigación.

"Señora gobernadora de Río Negro Arabela Carreras yo sí tengo su teléfono personal, pero parece que usted carece de medios y gente idónea que le consiga mi teléfono al menos para hablar de mujer a mujer", escribió Silvana en sus redes sociales.

"Mi hija fue asesinada en su provincia, ya no tiene voz, pero sí una madre que no va a parar. Señora, calculo que usted se considera mujer, madre no lo sé, porque hay que tener ovarios para sentirse como tal", cuestionó.

Añadió que aguarda su llamado en la brevedad, y reiteró que el miércoles 5 de octubre se realizará una nueva marcha en Cipolletti, por la mañana, al cumplirse tres meses del ataque.

"Hoy estamos, mañana no sabemos. ¡Mujeres despertemos!", reclamó.