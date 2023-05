Crimen del comerciante en Centenario: "La familia está desconcertada"

La autopsia que se le realizó al día siguiente confirmó que el hombre fue asesinado a golpes en su cabeza, lo que le generó un traumatismo craneoencefálico grave, la fractura de su tabique y pérdida de piezas dentarias.

crimen centenario fiambrero.jpg Gentileza Centenario Digital

No obstante, lo que no queda claro aún son las circunstancias y los autores del brutal homicidio, sobre lo cual fiscalía confirmó a LMN este martes que aún no se tienen indicios y se relevan muchas horas de video de cámaras del sector para intentar obtener pistas.

"Nadie puede creer lo que le hicieron, es increíble; no hay indicios, la Justicia no dice nada, supuestamente están trabajando en varias hipótesis, pero no hay nada", sostuvo Miriam, quien era vecina del comerciante y se encuentra tan conmocionada como toda la localidad. "Nos inclinamos por un robo, pero no se sabe, la familia está desconcertada", expresó sobre la incertidumbre sobre el móvil.

crimen comerciante centenario - pericias

Afirmó que ninguna sospecha pasa por la cabeza de los vecinos ni de los allegados a la víctima, ya que "Cachi era una persona muy buena, generosa, solidaria, no se explica lo que le hicieron".

La incertidumbre, como era de esperarse, también trajo el miedo en Centenario, ya que cualquiera teme ahora ser víctima de un hecho así. "Robos acá hay todos los días, pero no así", afirmó Miriam.

Reclamo de justicia

El lunes tuvieron una primera convocatoria de vecinos para organizar acciones para pedir que se investigue a fondo, y es así que este miércoles 24 de mayo a las 11 de la mañana invitan también al resto de la ciudad a sumarse a una marcha por Justicia que iniciará en una de las fiambrerías que le pertenecía a Varela, en calles Honduras y Atahualpa Yupanqui.

"Invitamos a que se cierren los negocios por lo que dure la marcha. Hoy es por Cachi, pero si esto queda en el olvido, va a seguir sucediendo, lo vamos a naturalizar y no puede ser así", expresó.