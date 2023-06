Además, apuntó a quienes desde "propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

Y cuestionó: "Digo, todo lo que nos ha pasado, y acá me permito un poquito de personalismo, que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia)".

En vivo desde Santa Cruz, inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos.

La crisis del 2001 y el FMI

La vicepresidenta afirmó que el actual "no es el mismo país que en 2001", aunque advirtió que "se vuelve a repetir la misma historia" con el "brutal endeudamiento" que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Momentos antes había hecho referencia a la serie 'Diciembre 2021', que refleja los últimos meses del Gobierno de la Alianza y la posterior crisis.

En tal sentido, recordó que luego Néstor Kirchner asumió la presidencia y consideró que "pagarle al FMI" en 2005 por parte del primer gobierno kirchnerista fue "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", porque de ese modo se "recupera para Argentina el timón de su economía".

CFK en Santa Cruz

Si esa fuera la solución

Más tarde, ya en las afueras del hospital, saludó a los militantes que en gran número se agolpaban a pesar de la fría jornada en Río Gallegos. Allí volvió a enfatizar su cariño por Santa Cruz, al tiempo que la gente gritaba "Cristina presidenta".

Fue entonces que la vicepresidenta sostuvo: "Creanme que si yo creyera que esa es la solución, nunca le he escapado...".