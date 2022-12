Cristina Pérez contó cómo ensambló su familia con su novio

“Todo lo que fuimos viviendo siempre se dio de una manera muy natural. Con mi papá también, cuando se vieron fue como si ya se hubieran conocido. Esta es la primera vez que veo a mi papá tan contento cuando le presento a alguien, no lo soltaba, hablaron un montón, él ya es uno más de la familia”, reveló la tucumana luego de que le presentará su novio a su familia hace unas semanas.

www.instagram.com_p_CmUZNAnOKi2__hl=es.png Cristina Pérez junto con Petri y su hijo Julián

Además, super enamorada agregó: “Todo lo vamos compaginando a la perfección sin que nos lleve el mínimo esfuerzo. Nos entendemos, nos interpretamos, sabemos leer al otro y nos amamos profundamente. Sin el amor nada de lo otro sería fácil. Tengo una certeza, una plenitud que el sentirte amada e interpretada por el hombre que amás no tiene comparación”.

Cabe recordar que Cristina hace ya muchos años había expresado su deseo de no ser madre, lo que le valió muchas críticas en la sociedad. Sin embargo, ahora disfruta de su nueva familia con Julián, el hijo de Petri.

Respecto al joven, Pérez contó: “Julián tiene 15 años y está en la edad de crecimiento, descubrimiento, que está llena de fascinación. Es hijo único pero no tiene nada de esas cosas que tienen los hijos únicos. Es un chico muy amoroso, no tiene recelo, siempre fue divino y me sorprendió. Es todo corazón desde el primer día y me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”.