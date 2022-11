Critican a la Selección por llevar yerba uruguaya a Qatar

tuit pastore1.JPG

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y el exfuncionario fue duramente criticado. “Si a Messi la yerba Canarias no le da acidez se lleva yerba Canarias y se le saca la coparticipación a Misiones”, bromeó un usuario. “Siempre en los problemas importantes”, escribió otro.

Enseguida Pastori salió a aclarar que sus dichos no fueron en contra del equipo. “Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender, ¿no?”, señaló.

tuit pastore2.JPG

Los productos que lleva la selección a Qatar

Antes de la partida, el Hall del aeropuerto de Ezeiza estaba lleno de cajas y valijas pertenecientes a la delegación nacional en donde se pudo ver parte de la utilería del combinado argentino que tenía, entre otras cosas, dulce de batata, dulce leche, yerba y caramelos, una debilidad del entrenador.

Dulce de leche.

Además, había cajas con todos los trajes que usarán los futbolistas de la Selección argentina y allí se pudo leer un nombre que no está en la lista de 32 que entregó Scaloni a la AFA en las últimas horas. Se trata de Marcos Senesi, defensor del Bournemouth de la Premier League, que no está convocado, pero podría ser alternativa por si se cae algún jugador en los últimos días de competencia.