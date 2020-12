Crunchyroll se cayó y aplazó el estreno de Attack on Titan

Este 6 de diciembre de 2020 es una de las fechas más esperadas para los fans del anime en México, Chile, América Latina y buena parte del mundo. En este día se estrena a través de Crunchyroll la temporada final de Shingeki no Kyojin , o Attack on Titan. El primer episodio de esta temporada cuatro estaba programado para estrenarse a las 12:45 PM en el horario del Pacífico.

A través de Twitter hemos visto cómo se ha ido convirtiendo en trending topic nacional y regional para el continente los temas "Crunchyroll" y "Shingeki No Kyojin" (Attack on Titan). Todo debido a que el sitio se ha caído, restringiendo el acceso a todos los usuarios que ya pagaron para no perderse el estreno del anime.