Cuá es el equipo de la Premier League que quiere contratar a Marcelo Gallardo

Cuando Marcelo Gallardo anunció su salida de River las miradas se pusieron en Europa o en una Selección, ya que era imposible pensar que el Muñeco dirija otro equipo en la Argentina que no sea el conjunto millonario. Por eso, luego de que la posibilidad de dirigir a la Selección desapareciera por haber ganado el Mundial y la casi confirmada continuidad de Lionel Scaloni (se había rumoreado que el Muñeco era uno de los apuntados si se perdía la Copa América), los clubes europeos empezaron a sondear a Gallardo.

Y al parecer, el Leeds United, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa algunas temporadas atrás, sería el primero de esos clubes en interesarse oficialmente por contar con los servicios de Marcelo Gallardo para la próxima temporada. Pero claro, tiene competencia, ya que al parecer desde el club también habrían sondeado a Andoni Iraola -ex entrenador del Rayo Vallecano- y el neerlandés Arne Slot, que condujo al AZ Alkmaar y hoy se encuentra en Feyenoord.

Pero claro, Andrea Radriazzani el presidente del club inglés prefiere a Gallardo de entre todas esas opciones y hasta ya le habría hecho una oferta formal, ¿cuál fue la respuesta del Muñeco?, pidió tiempo para pensarlo, ya que le preocupa que no sabe hablar inglés y no se siente cómodo dirigiendo junto a un traductor, ya que cree que no podrá dar indicaciones durante el partido y que perderá la capacidad de llegarles sino puede comunicarse con ellos directamente.

Vale aclarar que el ex técnico de River ya tuvo una experiencia posterior a su renuncia, ya que dirigió al Riyadh Season, un equipo conformado por jugadores del Al-Hilal y Al Nassr, en un amistoso frente al PSG.