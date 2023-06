Cuál es el ex delantero de la Selección Argentina que volvió a jugar a los 41 años en... ¡San Marino!

Un ex delantero de la Selección Argentina vuelve al fútbol.

Germán-Denis-Selección-Argentina.jpg

Se debe a que en su paso por el Atalanta, forjó una linda amistad con Thomas Manfredini como compañero. Es por eso que ahora, en roles distintos, buscará ayudar a lograr este objetivo que serán dos partidos el 13 y 20 de julio, en caso de ganar el global ingresarán a la Liga de Conferencia de la UEFA.

"Encontrarme con Manfredini después de mucho tiempo, aunque en diferentes roles, es algo que aprecio mucho. Daré lo mejor de mí por La Fiorita, como lo hice en el pasado con cada camiseta que me he puesto”, aseguró Germán Denis, ex delantero de la Selección Argentina, sobre esta posibilidad.

El último equipo del delantero había sido el Real Calepina de Italia, equipo que juega la serie D. Sin embargo, ante la posibilidad de ayudar a un amigo y de cumplir con el gran objetivo que tiene el club, no vio con malos ojos la posibilidad y ya se puso a entrenar para llegar a punto físicamente para el encuentro.

Germán-Denis-Selección-Argentina-.jpg

"¡Grandes noticias! Germán Denis se une a la alineación amarillo-azul para la primera ronda de preliminares de la UEFA Conference League", se anunció en las redes sociales de La Fiorita ante el acuerdo con el delantero argentino.

Por lo pronto, Germán Denis deberá prepararse para enfrentar los partidos ante Zimbru Chiinu de Moldavia, ya que en caso de conseguir la victoria, deberá enfrentar al Fenerbahce de Turquía, equipo que cuenta con algunas figuras de selección.